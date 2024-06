Dybala, ritorno di fiamma dell’Inter? In sede una figura non banale!

Il nome di Paulo Dybala è ritornato nuovamente in orbita Inter nelle ultime settimane. Occhio al suo futuro. Infatti, è arrivato poco fa in sede una figura non banale.

ARRIVATO – Pochi minuti fa è arrivato in sede l’intermediario Fifa Giacomo Petralito, molto vicino alle cose relative a Paulo Dybala. Due estati fa, infatti, quando il club nerazzurro trattò l’arrivo del campione argentino a Milano, Petralito fu uno dei personaggi più in vista in quel di Viale della Liberazione con dichiarazioni e incontri quasi costanti con la dirigenza dell’Inter. Ovviamente è ancora fin troppo presto per capire se ci sarà un ritorno di fiamma dell’Inter per Dybala. Ma la figura di Petralito, poco fa salito in sede, sicuramente è da attenzionare.

Dybala-Inter, la Joya rimane un pupillo di Marotta

PUPILLO – Da sempre Marotta è un grande estimatore di Dybala, fin dai tempi dell’approdo dell’asso argentino alla Juventus dal Palermo. Due estati fa, l’attuale presidente nerazzurro fece di tutto pur di portarlo a Milano, ma Zhang non diede l’OK per la doppia operazione con Romelu Lukaku. Ora Dybala, dopo due anni di Roma, potrebbe lasciare la Capitale. L’argentino, che non è andato in Copa America, ha una doppia clausola: 20 milioni di euro per l’Italia e 12 per l’estero. La mancata qualificazione dei giallorossi alla Champions League potrebbe incidere anche non di poco.