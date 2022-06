Dybala-Inter: la volontà è di ridurre la forbice! Filtra una sensazione − Sky

Dybala all’Inter, è la settimana che può far arrivare la fumata bianca. Tra ore ci sarà un appuntamento telefonico per ridurre la distanza tra le parti. Sensazioni positive

OTTIMISMO − Dybala-Inter, potrebbe essere la settimana della svolta. Per domani è fissato un incontro telefonico tra la dirigenza nerazzurra e i rappresentanti dell’attaccante argentino. C’è da ridurre la distanza tra le parti. L’Inter offre 5,5 milioni di euro più bonus, mentre Dybala chiede otto milioni di euro. La volontà è quella di trovare una quadra per chiudere l’affare. Secondo Marco Demicheli di Sky Sport, filtra una buona sensazione per la buona riuscita dell’affare già entro questa settimana.