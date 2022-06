Dybala all’Inter, distanza colmabile: c’è fiducia. Decisivo prossimo summit

Per Dybala all’Inter è soltanto questione di giorni. Positivo l’incontro avvenuto ieri in sede, adesso si aspetta quello decisivo. Ecco quando potrà arrivare

PROSSIMA SETTIMANA DECISIVA? − Ieri incontro in sede tra l’agente Antun e l’Inter, Marco Demicheli su Sky Sport dà qualche aggiornamento sulla situazione in essere: «Attesa per Dybala? Serve almeno una settimana per rivedersi, c’è ottimismo. Ieri si è parlato anche di cifre con l’Inter che ha messo sul piatto la sua offerta: 5/5,5 milioni di euro, richiesta di è 8 milioni. Ma c’è fiducia per arrivare ad una quadra. Dovrebbe essere un triennale con opzione quarta stagione. Ci si vuole aggiornare già questa settimana con una video call, forse settimana prossima un’ulteriore incontro per chiudere».