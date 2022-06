Dybala al fianco di Lautaro Martinez all’Inter: una mano dal Siviglia? − SM

Il sogno di Dybala e Lautaro Martinez è quello di giocare insieme con la maglia dell’Inter. Affinché ciò possa accadere, serve liberarsi di qualche ingaggio pesante. Il Siviglia può aiutare

Il futuro di Paulo Dybala rimane ancora in bilico. L’Inter e il giocatore si aspettano dopo aver raggiunto un accordo verbale. Serve soltanto attendere un po’ affinché l’Inter si scarichi degli ingaggi pesanti di Alexis Sanchez e Arturo Vidal. La Joya vuole solo il club nerazzurro tant’è che ha già rifiutato le avances di Newcastle, Borussia Dortmund e Siviglia. Ma come riporta Sport Mediaset, una mano potrebbe arrivare proprio dal club andaluso. Gli spagnoli, infatti, subito il rifiuto della Joya potrebbero virare proprio su Sanchez dell’Inter. In tal caso, l’entrata di Dybala sarebbe praticamente cosa fatta.