Dybala, da eroe Juventus a obiettivo Inter e sogno Milan. Che confusione

FOLLIA – L‘Inter vuole bissare il successo di domenica all’Allianz Stadium con la partita del Verona che è cruciale per rimanere in scia della vetta e per mettere pressione a Napoli e Milan. In campo contro la Juventus domenica scorsa, da separato in casa, c’era Paulo Dybala. L’attaccante numero 10 dei bianconeri lascerà a fine stagione con la società che ha deciso di non rinnovargli il contratto. Nei giorni scorsi si è parlato tanto di un suo possibile approdo all’Inter grazie ai contatti tra Marotta e Antun, agente del giocatore, ma ecco che ora spunta anche il Milan (vedi articolo). Cosa vien da pensare? Che Dybala in poco tempo ha fatto come Baggio con un percorso un po’ diverso: da eroe Juventus a obiettivo Inter e ora sogno Milan. Ma davvero c’è da star dietro a tutte queste dichiarazioni? A questi rumors? Uno, da qui a giugno, ne esce pazzo. L’Inter deve pensare al suo campionato poi ogni discorso di calciomercato verrà rimandato a fine stagione. Da qui alla fine c’è da pensare a mettersi sul petto la seconda stella. Stop. Dybala arriverà? Dybala andrà al Milan? Solo il tempo lo dirà.