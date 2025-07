Dumfries verso la permanenza! Inter, si chiude un capitolo

Si è chiuso un capitolo importante del mercato estivo dell’Inter. Dopo alcuni rumors spagnoli, è scaduta oggi la clausola presente nel contratto di Denzel Dumfries. Ora sarà l’Inter a definire il prezzo.

FINE – Con lo scoccare della mezzanotte, è scaduta ufficialmente la clausola rescissoria da 25 milioni di euro presente nel contratto di Denzel Dumfries, esterno olandese dell’Inter. Un dettaglio tutt’altro che secondario, che potrebbe segnare in modo decisivo il futuro del giocatore: ora, chi vorrà acquistarlo, dovrà trattare direttamente con la società nerazzurra.

Dumfries, capitolo chiuso! Ora il futuro insieme

LAVORO – La clausola, valida fino al 31 luglio, rappresentava un’occasione per eventuali pretendenti di assicurarsi le prestazioni del numero 2 interista senza passare da una trattativa diretta con il club milanese. Nessuna squadra, però, ha deciso di affondare il colpo entro i termini prestabiliti. Un segnale chiaro che lascia presagire la probabile permanenza di Dumfries a Milano anche per la prossima stagione. L’Inter, dal canto suo, non ha mai nascosto la volontà di trattenere il laterale ex PSV, ma soltanto a condizioni economiche favorevoli. Ora che la clausola non è più attiva, la dirigenza potrà alzare l’asticella e valutare con maggiore serenità ogni eventuale proposta.