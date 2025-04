Dumfries e Thuram, quanto siete mancati! Riabbraccio Inter – TS

L’Inter si prepara a riabbracciare due pezzi da novanta come Denzel Dumfries e Marcus Thuram. Nelle prossime due partite, ci saranno.

CHIAREZZA – Quanto sono mancati all’Inter Dumfries e Thuram. Il laterale olandese si è infortunato a Bergamo durante l’ultimo Atalanta-Inter dei primi di aprile. Da lì in avanti solo infermeria. Quanto a Thuram, per lui affaticamento muscolare che lo ha precluso dalle partite contro Bologna in campionato, Milan in Coppa Italia ma anche la successiva con la Roma in campionato. Sì, perché l’Inter li riabbraccerà ma non nella stessa partita. Il Corriere dello Sport fa chiarezza. Dumfries infatti, già oggi insieme a Piotr Zielinski (fuori da marzo), dovrebbe allenarsi con il resto del gruppo ad Appiano Gentile e contro la Roma siederà quantomeno in panchina. Da capire se Inzaghi gli potrà riservare qualche minuto contro i giallorossi di Ranieri domenica pomeriggio.

Prima Dumfries e poi Thuram: l’Inter riabbraccia i suoi colossi

FONDAMENTALI – Thuram invece farà il suo rientro ufficiale direttamente a Barcellona, nella semifinale di ritorno di Champions League. L’Inter non vuole correre rischi, quindi anche con la Roma riposerà. Sia Tikus che Dumfries sono mancati tantissimo alla causa nerazzurra. La loro forza, la loro velocità, nonché quella capacità di tenere botta e diventare riparo a cui aggrapparsi anche nei momenti di foga dell’avversario, sono tutte caratteristiche non replicabili nell’organico nerazzurro. Finalmente, Inzaghi è pronto a riaccoglierli.

