Dumfries, i tempi di recupero! L’allenamento ad Appiano

Denzel Dumfries continua a tenere banco in casa Inter: l’esterno olandese si è fermato ai box. L’infortunio dell’esterno classe ’96 rischia di essere più complicato del previsto.

STOP – Archiviata la vittoria roboante contro il Bayern Monaco, Simone Inzaghi pensa anche a quando potrà recuperare Denzel Dumfries sulla fascia destra. L’esterno olandese è da tempo ormai al centro del progetto dell’Inter e spesso la sua assenza si fa sentire. La sua condizione fisica preoccupa e non poso in casa Inter che sperano di riaverlo al più presto anche in vista della gara di fine aprile contro Milan (in Coppa Italia) e Roma.

Dumfries, il ritorno con il Bayern Monaco nel mirino

RECUPERO – Contro l’Atalanta si era fermato a causa di una distrazione al bicipite femorale della coscia destra. Intanto il calciatore continuerà la riabilitazione del caso per poi sottoporsi ad altri controlli strumentali per capire l’entità del problema. Dumfries salterà la gara di sabato contro il Cagliari, mentre nello staff medico nerazzurro, si spera di recuperarlo al meglio per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Oggi intanto ha svolto una sessione di allenamento personalizzato.