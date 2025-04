Dumfries, i tempi si allungano! Poi per l’Inter 3 buone notizie – Sky

In casa Inter arrivano aggiornamenti sia su Dumfries che su altri tre giocatori. Ovviamente Simone Inzaghi dovrà gestire al meglio la rosa nelle prossime partite.

AGRO-DOLCE – Un day-after di Milan-Inter con sorrisi e anche qualche smorfia per Simone Inzaghi, che dall’infermeria ha ricevuto tre buone notizie ma anche una abbastanza negativa. Questo l’aggiornamento arrivato dal collega Andrea Paventi, inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile: «Oggi parte del lavoro lo ha fatto Lautaro Martinez e domani tornerà interamente col gruppo. Quindi con il Parma ci sarà sicuramente. Diverso invece il discorso per Dumfries per cui i tempi potrebbero allungarsi: l’olandese dovrebbe star fuori almeno altre quattro partite, saltando Parma, Cagliari e la doppia sfida contro il Bayern Monaco. Inoltre, hanno lavorato precauzionalmente a parte Dimarco e Arnautovic che domani comunque si alleneranno con la squadra».

AVVERSARI – Di conseguenza, contro la squadra ducale allenata dall’ex Cristian Chivu, Inzaghi potrà contare su tre pedine molto importanti, ma Denzel Dumfries ha subito una piccola ricaduta. L’olandese, appunto, salterà anche il doppio confronto con il Bayern Monaco. Un’assenza pesantissima, visto il grande contributo dato quest’anno dal giocatore. Con molta probabilità ci sarà Matteo Darmian a prenderne il posto in queste partite, con il jolly Nicola Zalewski comunque pronto all’occorrenza.