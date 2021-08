Dumfries e lo spoiler sul numero di maglia: ‘anticipa’ Inter e Lega Serie A

Dumfries da sabato scorso è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter, ma non ha ancora il numero di maglia. Almeno formalmente, perché di fatto l’ha anticipato lui oggi ancor prima della Lega Serie A.

SPOILER – Denzel Dumfries vestirà la maglia numero 2 nella nuova stagione all’Inter. L’anticipazione arriva direttamente dal giocatore, nel post Instagram pubblicato stasera (vedi articolo). I nerazzurri, così come la Lega Serie A, non hanno ancora comunicato la lista per la nuova stagione, così come i numeri ufficiali. Questo nonostante quasi tutti li abbiano avuti nelle amichevoli precampionato (vedi articolo). L’elenco dovrà essere reso noto domani, alla vigilia di Inter-Genoa, ma intanto Dumfries ha anticipato il suo.