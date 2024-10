Dumfries lancia segnali all’Inter: il rinnovo non è la sua unica priorità!

Denzel Dumfries lancia dei chiari messaggi all’Inter e non solo un rinnovo di contratto. Le parole del centrocampista, dal ritiro della Nazionale olandese, lasciano pochi dubbi sulla sua volontà.

NOVITÀ – Proprio stasera l’Olanda di Denzel Dumfries scenderà in campo per la sfida di Nations League contro l’Ungheria. Il centrocampista, dal ritiro della sua Nazionale a Budapest, sposta il focus sull’Inter, alla quale sembra mandare dei chiari messaggi. Da tempo l’argomento principale che gravita intorno al nome dell’olandese è il rinnovo di contratto col club nerazzurro, che per alcuni periodo è parso complicato a concretizzarsi. Le notizie giunte nelle ultime settimane, però, conducono verso una stretta di mano finale, confermata dalle parole dello stesso Dumfries.

PRIMO SEGNALE – Alla vigilia di Ungheria-Olanda, infatti, Dumfries ha rilasciato una serie di dichiarazioni, come quelle ai giornalisti di NOS, in cui ha parlato in maniera chiara dello stato della trattativa con l’Inter: «Non ho ancora firmato ufficialmente il rinnovo, dobbiamo sistemare ancora alcuni dettagli. La trattativa sta durando da un po’ perché negli scorsi mesi c’è stato un passaggio di proprietà. Mi aspetto che le cose vadano bene. La volontà c’è, spero di firmare il prima possibile così da mettere un punto sulla questione e andare avanti». Questo il primo messaggio di Dumfries, che sembra fortemente intenzionato a chiudere una volta per tutte l’argomento, dicendosi voglioso di proseguire la sua carriera nell’Inter. Proprio su quest’ultimo punto, si legano altre dichiarazioni – molto più intense ed espressive – dell’olandese.

Dumfries, un altro obiettivo oltre al rinnovo con l’Inter

SENZA PELI SULLA LINGUA – La voglia di rinnovare il contratto con l’Inter è pari a quella di tornare uno dei fedelissimi di Simone Inzaghi. Dumfries, infatti, ha perso terreno nelle gerarchie nerazzurre, restando spesso in panchina. Al suo posto l’allenatore piacentino ha più volte preferito Matteo Darmian, divenuto praticamente il titolare sulla fascia destra. Una situazione, questa, che al centrocampista olandese sembra stare stretta, dimostrandolo apertamente attraverso l’intervista lasciata sempre dal ritiro con l’Olanda. L’obiettivo di Dumfries, infatti, non è solo quello di rinnovare, ma anche di riprendersi il ruolo da titolare o, almeno, di solida certezza. Sarà interessante, in questo senso, capire come lo stesso tecnico Inzaghi reagirà alle parole dell’olandese. E se il rinnovo di contratto, praticamente ormai ad un passo, ribalterà nuovamente le gerarchie.