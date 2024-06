Dumfries: «Scudetto in casa del Milan speciale! Credo in un obiettivo»

Dumfries ha trionfato con l’Olanda alla partita di esordio di Euro 2024 ma il ricordo dello scudetto vinto con l’Inter è inevitabilmente ancora freschissimo. L’esterno nerazzurro, ai microfoni di gianlucadimarzio.com, parla proprio della seconda stella ma anche della finale di Champions League contro il Manchester City e fa una promessa

SPECIALE – Denzel Dumfries ha esordito a Euro 2024 con la sua Olanda, conquistando subito una vittoria importante contro la Polonia. L’esterno nerazzurro, che potrebbe rinnovare il suo contratto, pensa ancora con grande gioia allo scudetto vinto con l’Inter: «È bellissimo ma me lo sentivo già quando sono venuto all’Inter. Il primo anno l’abbiamo buttato via ma ora ce l’abbiamo fatta, la seconda stella è meravigliosa. Per il club e per tutti noi la festa è stata pazzesca. Sono felicissimo di aver vinto lo scudetto della seconda stella, soprattutto sul campo del Milan poi è extra special. Tutti i tifosi dell’Inter speravano di vincere il titolo in quella partita. Penso che con la grande stagione che abbiamo fatto abbiamo pienamente meritato lo scudetto. Siamo orgogliosi di aver cucito la seconda stella sulla maglia».

SENZA DUBBI – E alla domanda se il godimento per lo scudetto è stato lo stesso nonostante la poca concorrenza, Dumfries non ha dubbi: «Certo che ce lo siamo goduti perché abbiamo lavorato sodo tre anni per questo traguardo. Sono venuto all’Inter nel 2021 con Simone Inzaghi e da allora la nostra missione, il nostro obiettivo era la conquista del campionato e della seconda stella. E sono felicissimo di esserci finalmente riuscito».

Dumfries e il confronto tra l’Inter arrivata in finale di Champions League e quella della seconda stella

SCELTA DURA – Dumfries non vuole scegliere tra l’Inter arrivata in finale di Champions League e quella della seconda stella: «Dura scegliere perché parliamo di due squadroni che avevano le loro qualità e i loro personaggi. Il secondo anno, quello della finale di Champions League, avevamo grandi calciatori con tanta esperienza. Ma ognuna delle due squadre era competitiva e io mi sono trovato bene in entrambe. Impossibile dire quale sia meglio».

PROMESSA – Dumfries riconosce poi i meriti del Manchester City ma nello stesso tempo è convinto che l’Inter possa portare a casa la Champions League: «Abbiamo giocato una grande partita ma se il Manchester City ha vinto significa che hanno meritato. Ma ciò non toglie nulla alla nostra fantastica cavalcata verso la finale. Siamo uomini e dobbiamo accettare la sconfitta. L’Inter è una grande squadra e se continuiamo a lavorare bene e a crescere riproveremo a vincere la Champions. Ho fiducia nella squadra, nell’allenatore, nello staff e nella qualità miei compagni. Abbiamo ottime chance di vincere questa coppa».