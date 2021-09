Dumfries scalda i motori e punta alla sfida contro il Real Madrid – TS

Dumfries torna a disposizione di Simone Inzaghi dopo i due impegni con l’Olanda. L’esterno scalda i motori e, secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, punta alla sfida contro il Real Madrid.

PRONTO AL DECOLLO – Dumfries, convocato in extremis da van Gaal, torna a disposizione di Simone Inzaghi dopo aver disputato due partite con l’Olanda. Simone Inzaghi aveva sperato fino all’ultimo di poterlo tenere con sé ad Appiano Gentile per proseguire il lavoro e l’inserimento del calciatore. Un po’ come Hakimi con Antonio Conte, oltre che adattarsi al nuovo campionato, Dumfries dovrà anche adattarsi ai meccanismi del suo nuovo tecnico. Dopo le prime due giornate di campionato l’esterno ha raccolto solo pochi minuti e punta a una maglia da titolare. Probabilmente non contro la Sampdoria, dove ci sarà ancora Matteo Darmian, ma è possibile vederlo titolare contro il Real Madrid al debutto in UEFA Champions League.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini