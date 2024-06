Dumfries si ‘scagiona’: «Non ho ostacolato Maignan! Un’indicazione»

Dumfries, punito da Var e arbitro nel gol di Xavi Simons durante Olanda-Francia, prova a discolparsi. Il laterale dell’Inter ha provato a spiegare.

GOL ANNULLATO – Denzel Dumfries ha detto la sua sul gol annullato all’Olanda contro la Francia. Punita proprio la posizione del laterale dell’Inter: «È un peccato. Sono accanto al portiere, ma non sulla traiettoria del tiro. Non l’ho ostacolato perché non poteva più raggiungere il pallone. Il fatto che ci siano voluti più di tre minuti per arrivare ad una decisione indica che era molto discutibile. Ho detto anche all’arbitro che era una situazione complicata. Ho provato a spiegare che non ero davanti al portiere e non sulla traiettoria del tiro, ma l’arbitro ha pensato che fossi troppo vicino a Maignan. Non è stata una decisione facile per nessuno. Se quella palla finisce ai miei piedi, la tocco. Devi sempre andare avanti per cercare di buttarti sull’eventuale ribattuta. Io ho continuato la mia corsa e poi Xavi (Simons, ndr) ha tirato. È una situazione da campo per la quale non potevo fare nulla».

PRESTAZIONE – Poi Dumfries si esprime sulla partita degli Orange: «Sappiamo di avere ottime qualità. Abbiamo tenuto bene le linee e abbiamo avuto qualche occasione. Abbiamo avuto un paio di chance per segnare. Negli ultimi metri a volte non abbiamo fatto la scelta giusta, siamo stati un po’ troppo frettolosi. Ma mantenere le linee chiuse e giocare, richiede davvero molta energia. Devi essere sempre sul pezzo. A volte si possono commettere degli errori per poca lucidità».