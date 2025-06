Dumfries salta Monterrey-Inter: il motivo! Tre per sostituirlo

Denzel Dumfries salta Monterrey-Inter e arriva la prima mini tegola per Cristian Chivu in questa sua avventura in nerazzurro e al Mondiale per Club. Ecco di cosa si tratta.

OUT – Dumfries non ci sarà in Monterrey-Inter. L’olandese infatti ha saltato l’ultimo allenamento della vigilia dal campus di UCLA per affaticamento muscolare. Ecco che contro i messicani, Cristian Chivu non lo potrà utilizzare. Primi mini tegola per l’allenatore rumeno, che perde uno degli uomini più in forma della stagione di campionato e Champions League finita nemmeno un mese fa. Probabilmente, i 180 minuti in Nazionale, hanno fatto male al giocatore esterno di fascia. Non si tratta comunque di un problema grave, visto che è solo affaticamento. E potrebbe rientrare già entro l’ultima partita del girone contro il River Plate il prossimo 26 giugno. Chi lo sostituirà?

Chi gioca al posto di Dumfries in Monterrey-Inter? Tre in lizza per sostituirlo

I SOSTITUTI – Chi potrà sostituire Dumfries? Ci sono tre giocatori che potrebbero giocarsi la maglia dal primo minuto in Monterrey-Inter. Ossia Matteo Darmian, solito jolly tuttofare, il neo acquisto Luis Henrique, su cui vige parecchia curiosità, e infine Nicola Zalewski. Il polacco, ormai ad un passo dal riscatto, potrebbe essere adattato a destra da Chivu.