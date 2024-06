Dumfries ripete: «Theo Hernandez? Solo rispetto con lui»

Denzel Dumfries e l’Olanda nella serata di ieri hanno pareggiato con il risultato di 0-0 alla seconda giornata degli Europei contro la Francia. Il giocatore dell’Inter ha descritto ancora su VoetbalPrimeur il suo rapporto con Theo Hernandez.

RAPPORTI – Il duello tra Denzel Dumfries e Theo Hernandez è uno di quelli che rendono interessanti e avvincenti le partite. Inter–Milan è un derby ancora più caldo con i due in campo assieme, la dimostrazione per eccellenza è arrivata nell’ultima sfida in cui entrambi sono stati espulsi per gli scontri faccia a faccia nei minuti finali. Anche agli Europei si è ripetuto l’uno contro uno sulle fasce anche se con riserva: Dumfries sulla destra dell’Olanda, Hernandez sulla sinistra della Francia di Didier Deschamps. La partita è finita con il risultato di 0-0, i due non si sono nemmeno avvicinati. Sia Olanda che Francia sono ancora in bilico per la qualificazione agli ottavi di finale, l’esterno dell’Inter si è detto rammaricato per il gol annullato per la sua posizione di fuorigioco sul tiro di Xavi Simons. Dumfries ha inoltre aggiunto sul rapporto con il calciatore del Milan: «L’ha detto in un’intervista, l’ho detto anch’io: c’è solo rispetto. Non avete nulla l’uno contro l’altro? Onestamente no, non credo»