Dumfries, rinnovo sinonimo di titolarità? Udinese-Inter parla chiaro!

Finalmente una svolta nel rinnovo di contratto di Denzel Dumfries. E Udinese-Inter di domani rende chiara la posizione di Simone Inzaghi sull’olandese.

SERENO – Il rinnovo di contratto di Denzel Dumfries è stato uno dei temi più dibattuti degli ultimi mesi. Quello dell’olandese si è rivelato il prolungamento forse più complicato di tutti quelli sul taccuino nerazzurro, anche più di quello di Lautaro Martinez. Se l’accordo col capitano è stato raggiunto nel corso dell’estate, infatti, per quello del centrocampista si è dovuto attendere un bel po’. Praticamente fino ad oggi, visto che quella dell’intesa raggiunta fra l’Inter e Dumfries è una notizia fresca di giornata. Il rinnovo delle promesse di matrimonio c’è praticamente già stato – dev’essere solo ufficializzato – e spazza via ogni dubbio sulla volontà reciproca di voler proseguire insieme.

Dumfries il rinnovo non cambia la posizione di Inzaghi: il segnale da Udinese-Inter

SEGNALE – La lunga trattativa per il raggiungimento di un accordo e la mancanza di segnali chiari da parte di Dumfries, negli ultimi mesi avevano fatto accendere i riflettori sulla fascia destra dell’Inter. Lì, infatti, è parso esserci una sorta di cambio di gerarchie, con l’olandese – considerato fino ad un certo periodo titolarissimo di Simone Inzaghi – quasi surclassato da Matteo Darmian. L’italiano, infatti, è partito dal primo minuto nella maggior parte delle gare nerazzurre, tra il finire della scorsa stagione e l’inizio dell’attuale. Al netto dell’ultima recente eccezione nel derby contro il Milan. In molti hanno immaginato una correlazione fra i rallentamenti del rinnovo e la perdita della titolarità di Dumfries. In questo senso Udinese-Inter, sfida in programma domani pomeriggio, può aiutare a far luce. Nel match della sesta giornata di campionato, infatti, Inzaghi è intenzionato a schierare sulla destra nuovamente Darmian, nonostante la bella notizia del rinnovo dell’olandese. Un chiaro segnale, dunque, che la questione legata al contratto non ha mai intaccato le scelte dell’allenatore piacentino, com’era tra l’altro prevedibile.