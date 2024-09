Dumfries, rinnovo fa rima con cessione: gli scenari in casa Inter – TS

Denzel Dumfries dovrebbe essere il quarto rinnovo in casa Inter, dopo quelli di Nicolò Barella, Simone Inzaghi e Lautaro Martinez. Ma non è da escludere la cessione il prossimo anno.

VICINI – Un rinnovo per evitare di perderlo a zero e ripetere un Milan Skriniar bis. L’Inter sta ormai giungendo al termine della trattativa per il prolungamento del laterale olandese. Dopo il disgelo dei rapporti in primavera, ora il club insieme agli agenti del ragazzo, la Wasermann, sono praticamente arrivati ad un accordo: il rinnovo potrebbe arrivare subito dopo la sosta o probabilmente più in là. A Londra, lo scorso 11 agosto in occasione dell’amichevole tra Chelsea e Inter, Ausilio ha incontrato i rappresentanti di Dumfries trovando la quadra definitiva. L’olandese dovrebbe rinnovare fino al 2027-28 per quattro milioni di euro a stagione.

Dumfries rinnova, ma sarà ceduto? L’Inter ragiona sul da farsi

SCENARI – Ma rinnovo non fa rima con permanenza certa all’Inter. Infatti, non è da escludere una cessione a giugno 2025. Dumfries rimane affascinato dalla Premier League e gli stessi agenti hanno discusso con l’Inter sull’inserimento di un’eventuale clausola rescissoria da 15-20 milioni di euro. Il club li ha bloccati sul nascere, servono 25-30 milioni per lasciarlo partire. E Oaktree, che avanza con la sua politica dei giovani, potrebbe vedere in Dumfries il giusto compromesso per monetizzare il prossimo anno senza cedere i veri intoccabili di Simone Inzaghi.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini