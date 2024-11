Dumfries grato del rinnovo con l’Inter: «Scriviamo altra storia insieme»

L’Inter porta a termine anche l’ultimo rinnovo in agenda. Dopo l’ufficialità lo stesso Denzel Dumfries commenta il prolungamento di contratto col club nerazzurro.

SOGNI NERAZZURRI – La notizia di giornata vede protagonista Denzel Dumfries e la sua carriera con l’Inter. Dopo quattro anni in nerazzurro il percorso del centrocampista sembra doversi allungare, considerando il rinnovo di contratto fino al 2028. Proprio poche ore fa, infatti, il club nerazzurro ha ufficializzato la firma sul prolungamento dell’olandese. La risposta di Dumfries non è tardata ad arrivare, scrivendo sui social: «Sogni in nero e blu. Sono grato di prolungare il mio viaggio con questo fantastico club. La storia continua: scriviamo altra storia insieme! Forza Inter!».

Dumfries sorride come mai prima: le sensazioni dopo il rinnovo con l’Inter

IMPRESSIONI A CALDO – Dopo aver scritto un breve ma toccante pensiero dedicato all’Inter sul proprio profilo Instagram, Dumfries ha commentato il rinnovo di contratto anche sui canali ufficiali del club nerazzurro. In un video pubblicato sui social interisti, infatti, l’olandese, emozionato per il passo, ha affermato: «Sono felice di aver rinnovato il mio contratto. Continuiamo così e vinciamo ancora». Il prolungamento restituisce all’Inter un Dumfries sorridente, come raramente si può ammirare, e grato per la possibilità di indossare ancora per tanti anni la maglia nerazzurra.