Dumfries rinnova alle condizioni dell’Inter: pure due benefici! – CdS

Denzel Dumfries sarà il prossimo rinnovo in casa Inter. Accordo trovato con l’entourage dell’olandese, che si atterrà alle condizioni dettate dal club.

ACCORDO – E con Dumfries, l’Inter cala il quarto rinnovo dell’estate, dopo quelli di Nicolò Barella, Simone Inzaghi e Lautaro Martinez. Il difensore olandese e il suo entourage hanno trovato un accordo sul prolungamento del contratto. Accordo, che fino alla scorsa primavera era praticamente impensabile, con tanto di gelo tra le parti. C’era la sensazione, infatti, che in estate Dumfries potesse partire in direzione Premier League. Ma dall’Inghilterra, a parte il sondaggio dell’Aston Villa, non sono arrivate altre offerte ai suoi rappresentanti. Soprattutto quella desiderata dal Manchester United. Dumfries rinnova e lo fa alle condizioni dell’Inter.

Dumfries e il rinnovo con l’Inter: tutti i dettagli dell’accordo

DETTAGLI – I suoi emolumenti passano da 2.4 milioni di euro a 4 con rinnovo fino al 2027. Praticamente si tratta di un accordo uguale o quasi a quello trovato con Federico Dimarco lo scorso dicembre. Inoltre, spuntano due benefici per l’Inter: niente clausola rescissoria, come, invece, paventavano gli agenti del giocatore; e la possibilità di usufruire ancora del decreto crescita. Insomma, ha vinto l’Inter. Ora, se qualcuno vorrà Dumfries in estate dovrà per forza bussare alla porta del club.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno