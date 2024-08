Dumfries rientra e firma! Tutti i dettagli sul rinnovo con l’Inter − TS

Oggi Denzel Dumfries fa ritorno ad Appiano Gentile per riabbracciare l’Inter. L’esterno olandese si prepara anche a firmare il nuovo rinnovo di contratto.

COME BACK – Denzel Dumfries oggi, insieme a Stefan de Vrij, ritorna ad Appiano Gentile per riabbracciare la sua Inter e mettersi a disposizione di mister Simone Inzaghi in vista delle prossime amichevoli. Il laterale, che nei mesi passati ha rischio di finire sul mercato, prossima settimana firmerà il rinnovo di contratto. Sarà il quarto prolungamento per il club nerazzurro, dopo i rinnovi di contratto di Nicolò Barella, Simone Inzaghi e Lautaro Martinez. A proposito del Toro, il capitano anticiperà il rientro e sarà a Milano prima dell’8 agosto. Anche lui è atteso in sede per la firma.

Dumfries e il rinnovo di contratto con l’Inter

DETTAGLI – Ritornando a Dumfries, nei mesi scorsi c’era stato un braccio di ferro tra i suoi rappresentanti e l’Inter. L’olandese chiedeva cinque milioni di euro, ma alla fine ha accolto la richiesta dell’Inter di 4. Dunque andrà a eguagliare lo stipendio del suo dirimpettaio, scrive Tuttosport, sulla fascia opposta Federico Dimarco. Il prolungamento sarà fino al 30 giugno 2028, dunque, Dumfries rimarrà all’Inter altri quattro anni. L’olandese dà fisicità a un centrocampo non esattamente composto da granatieri, qualità che si è rivelata fondamentale nelle grandi notti europee.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino