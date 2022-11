Dumfries rassicura tutti: «Sto bene e voglio giocare contro il Senegal!»

Denzel Dumfries sta bene. L’olandese ha parlato a NOS del suo stato fisico dopo l’infortunio al ginocchio che lo ha costretto a uscire anzitempo contro l’Atalanta. Il numero 2 nerazzurro commenta poi l’obiettivo per questo Mondiale e si dice onorato di parteciparvi

STO BENE – Dal ritiro dell’Olanda, Denzel Dumfries ha voluto rassicurare tutti sul proprio stato di forma. L’esterno nerazzurro era uscito nel secondo tempo del match contro l’Atalanta per una botta al ginocchio, ma sembra essersi ripreso: «Posso giocare contro il Senegal, mi sento in forma e sto bene. Con l’Atalanta non riuscivo più a correre e quindi sono dovuto uscire. Stamattina, quando mi sono alzato, mi sentivo bene. Qui (in ritiro, ndr) ho fatto diversi test e sono stati tutti positivi. Più tardi andrò a fare altri controlli per eliminare ogni dubbio ma sono tranquillo. Penso che sia davvero un onore partecipare alla Coppa del Mondo: è un grande palcoscenico, probabilmente il più alto che ci sia. Van Gaal, poi, è stato molto chiaro sul nostro obiettivo. Ci stiamo impegnando e siamo in fiducia.»

Fonte: NOS