Dumfries e quella clausola ‘obbligata’: gli scenari in casa Inter – CdS

Su Dumfries pende una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, con scadenza non più al 15 luglio, come inizialmente raccontato, bensì entro la fine del mese. Per l’Inter saranno 21 giorni, per forza di cose, leggermente ansiosi.

RICOSTRUZIONE – Denzel Dumfries e quel futuro, comunque, ancora da scrivere con certezza. Lo scorso novembre, alla firma sul rinnovo del contratto, gli agenti dell’esterno olandese hanno voluto porre una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Senza questa, oggi probabilmente il laterale non sarebbe più un giocatore dell’Inter, che rischiava di perderlo a zero. Insomma, l’inserimento della clausola è stato quasi un obbligo per la dirigenza nerazzurra, in maniera tale da scongiurare un eventuale pericolo estivo. Da quest’anno la clausola avrà scadenza entro fine luglio, dal prossimo anno, invece, la scadenza verrà anticipata al 15. Insomma, in casa Inter si vivranno questi 21 giorni con una certa ansia. D’altronde, Dumfries è stato praticamente il miglior giocatore dell’ultima stagione e perderlo potrebbe diventare un grosso problema.

L’Inter teme la clausola su Dumfries, ma ad oggi nessun segnale di addio

LA SITUAZIONE – Al momento, su Dumfries non si registrano particolari interessi. La clausola così bassa, sottolinea il Corriere dello Sport, rimane comunque molto appetibile. Soprattutto per club come il Manchester City, che di certo non hanno problemi di liquidità. Meno il Barcellona, che causa fairplay finanziario, si è già dovuto tirare indietro.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno