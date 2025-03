Dumfries, attesa per i nuovi esami con l’Inter: nuove ipotesi per il rientro

Dumfries ha subito un infortunio durante la sfida vinta dall’Inter contro l’Atalanta, che non gli ha permesso di rispondere alla chiamata dell’Olanda. L’esterno è rimasto a Milano per recuperare, ma presto effettuerà nuovi controlli.

SITUAZIONE INFORTUNI – L’Inter prosegue il proprio lavoro ad Appiano Gentile, con Simone Inzaghi che ha concesso qualche giorno di riposo ai giocatori non convocati dalle rispettive nazionali. L’appuntamento per loro è fissato a venerdì, mentre già domani il centro sportivo nerazzurro tornerà ad animarsi con la presenza degli infortunati sulla via del recupero. Tra questi ci sono Federico Dimarco, Matteo Darmian e Nicola Zalewski, che lavoreranno per essere a disposizione alla ripresa del campionato.

CASO DUMFRIES – Situazione diversa per Denzel Dumfries, il cui rientro in campo resta ancora un punto interrogativo. L’esterno olandese è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco durante il secondo tempo della sfida contro l’Atalanta a causa di un problema alla coscia destra. Un infortunio che ha destato qualche preoccupazione nello staff medico interista, tanto da rendere necessari nuovi accertamenti strumentali per valutare l’entità del danno. Gli esami sono previsti entro le prossime 48 ore e saranno decisivi per stabilire i tempi di recupero del giocatore.

Infortunio Dumfries, nuova ipotesi per il rientro

LE DATE – In attesa dell’esito dei controlli, appare già certo che Dumfries non sarà disponibile per la gara contro l’Udinese alla ripresa della Serie A. Lo staff medico nerazzurro seguirà un percorso di recupero graduale per evitare ricadute, con l’obiettivo di riaverlo al top per le sfide cruciali di aprile. Nell’ipotesi più ottimistica, l’olandese potrebbe tornare a disposizione per il derby di Coppa Italia contro il Milan o per la successiva sfida di campionato contro il Parma. Al di là delle partite nazionali, il focus principale della società e dello staff tecnico è quello di recuperare Dumfries in piena forma per i quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco.