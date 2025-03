Dumfries, notte da capitano all’Inter: il giusto riconoscimento per una stagione da leader

Dumfries si è preso la scena nella notte di Champions League contro il Feyenoord, non solo per la solita prestazione di alto livello sulla fascia destra, ma anche per aver indossato per la prima volta la fascia da capitano dell’Inter.

TOTALMENTE CRESCIUTO – La crescita di Denzel Dumfries negli ultimi anni è stata evidente, ma quest’anno ha compiuto un ulteriore salto di qualità. Se in passato il suo gioco era spesso caratterizzato da qualche errore tecnico di troppo o da sbavature difensive, oggi l’olandese è un giocatore maturo, inarrestabile fisicamente e sempre più decisivo anche sotto porta. Lo dimostrano i numeri della stagione in corso: già 8 gol e 2 gli assist messi a segno in tutte le competizioni, cifre che testimoniano la sua evoluzione da semplice esterno di spinta a vero e proprio fattore offensivo per i nerazzurri. Contro il Feyenoord, Dumfries ha sfoderato un’altra prestazione da incorniciare, macinando chilometri sulla fascia e rendendosi protagonista di diverse azioni pericolose. Ma il momento più significativo della sua serata è stato senza dubbio quello in cui ha indossato la fascia di capitano.

Dumfries capitano per una notte: giusto premio!

DA LEADER – Con Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella contemporaneamente tutti in panchina (con loro anche Stefan de Vrij inizialmente designato per giocare titolare), il compito di guidare la squadra è toccato proprio a lui, che ha saputo onorarlo nel migliore dei modi. A livello simbolico, la sua notte da capitano rappresenta il giusto premio per la crescita esponenziale avuta con la maglia dell’Inter. Arrivato nel 2021 dal PSV con il compito di sostituire Hakimi, Dumfries ha dovuto affrontare un percorso di adattamento poco continuo, ma con il tempo ha conquistato la fiducia di squadra e tifosi. Quest’anno è uno dei punti fermi dell’undici titolare e un’arma tattica fondamentale per Inzaghi, capace di incidere sia in fase difensiva che offensiva. La sua stagione, valutata già oggi con un 8 pieno in pagella, non è ancora finita.