Dumfries: «Mondiale? Voglio esserci. Inter preziosa per il modulo»

L’Inter in estate ha perso Hakimi ma Marotta e Ausilio hanno regalato a Simone Inzaghi una delle sorprese di Euro2020, ovvero Denzel Dumfries. L’olandese, dopo un periodo si assestamento, si è preso l’Inter con 3 gol nelle ultime 4 partite (vedi articolo).

SOGNO – Intervistato da Voetbal International, Dumfries ha fatto una panoramica sul suo sogno principale ma anche scacciando qualche critica riguardante la sua Nazionale e il modulo. Il tutto, ovviamente, facendo riferimento al mondo Inter. «Non voglio non essere lì (ai Mondiali, ndr), devo esserci. Questo è quello che sogni da bambino. Quindi devo fare in modo di fare tanti minuti all’Inter. Penso che possiamo fare molto con gli Oranje ai Mondiali. Dal momento in cui è arrivato Ronald Koeman, siamo stati una squadra in via di sviluppo. Ora abbiamo un gruppo molto esperto. Guarda dove giocano molti calciatori: Inter, Barcellona, ​​Paris Saint-Germain, Juventus, Liverpool, Dortmund, Tottenham, Ajax e PSV. Abbiamo un buon mix di ragazzi esperti e grandi talenti. Proprio perché giochiamo insieme da diversi anni e stiamo acquisendo sempre più esperienza, ci si può aspettare sempre di più da noi. Voglio solo giocare ai Mondiali e se questo è per me in un 4-3-3 o 5-3-2, non mi interessa. So che tatticamente capisco sempre meglio quest’ultimo sistema grazie all’Inter. Posso trarne vantaggio in Oranje. Trovo strano che ci siano persone nei Paesi Bassi che pensano ancora che questo non sia un sistema di attacco. All’Inter dobbiamo tenere d’occhio il resto della difesa ma anche proiettarsi in quella offensiva».

Fonte: Voetbal International