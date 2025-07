Dumfries, Mendes spinge per il Barcellona: questa la situazione

Il Barcellona apprezza Denzel Dumfries, che è stato proposto dal nuovo agente Jorge Mendes alla società catalana. Ma al momento, gli spagnoli non possono procedere sull’esterno dell’Inter.

SPINGE – Il Barcellona apprezza Dumfries, ma allo stesso tempo non può procedere dando l’assalto all’esterno dell’Inter. Quest’ultimo, peraltro, nelle ultime ore ha chiosato con uno streamer catalano che aveva provato a stuzzicarlo. Come riferisce il media catalano SPORT, il laterale destro, che ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida per l’estero e fino al 15 luglio, è stato proposto al club catalano dal suo agente Jorge Mendes. Il Barcellona ha dato il suo consenso tecnico all’eventuale trasferimento, ma la situazione economica del club frena un po’ qualsiasi assalto all’Inter. In un’altra epoca, sottolinea il quotidiano spagnolo, il Barcellona lo avrebbe già acquistato. Ma ora ci sono i soldi per pagare il trasferimento, ma gli stipendi sono bassi e la priorità è ingaggiare altri giocatori.

Dumfries e il Barcellona, l’Inter però pone una data

DATA – Il Barcellona prenderà una decisione prossima settimana. Ma dal 15 luglio, la clausola scomparirà e poi l’Inter, che non vorrebbe comunque cedere il giocatore, proporrà cifre ovviamente più alte. Da capire se entro quella data, il Barcellona riuscirà a sfoltire un po’ la rosa con le cessioni di Ter Stegen, Christensen, Pau Torres e forse Casadò.