Dumfries, la clausola non scade il 15 luglio! Nuove tempistiche – Sky

La clausola di Dumfries non va in scadenza il 15 luglio come noto, bensì più in la. Arriva un aggiornamento importante sull’esterno dell’Inter.

SENSAZIONE – Come riferito dal giornalista Matteo Barzaghi, in collegamento dalla sede dell’Inter per Sky Sport, per il momento non ci sono segnali di una squadra intenzionata a pagare i 25 milioni – in un’unica soluzione – necessari per ingaggiare Dumfries. L’olandese non spinge per una cessione, considerato il feeling da lui instaurato con l’intero ambiente nerazzurro. Tale postura sarebbe messa evidentemente alla prova in caso di affondo di una big europea – si pensi al Manchester City o al Manchester United – con Dumfries che avrebbe l’ultima parola sul suo futuro. Ma la clausola non scadrà il 15 luglio, come ampiamente noto, bensì entro fine luglio.

La clausola di Dumfries ha nuove tempistiche: non più entro il 15 luglio. Ansia Inter

LE TEMPISTICHE SI ALLUNGANO – Non si sa dunque ancora un giorno specifico, ma non sarà a metà a luglio la scadenza di Dumfries. Occhio quindi alle prossime ed eventuali mosse di club interessati, con l’Inter che non può dormire sonni tranquilli. Oltre al Barcellona, si parla in Inghilterra di un interesse del Manchester City di Pep Guardiola, alla ricerca di un nuovo laterale destro.