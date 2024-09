Denzel Dumfries è nel pieno delle trattative per il rinnovo di contratto con l’Inter. Da Sportitalia arrivano aggiornamenti sui colloqui tra l’olandese e la dirigenza nerazzurra.

CAMPO – Denzel Dumfries non sta vivendo un inizio di stagione entusiasmante. Il calciatore non ha mai giocato titolare nelle tre partite dell’Inter in campionato ed è stato utilizzato solamente come un sostituto di Matteo Darmian. Il suo vantaggio fisico e l’età non fanno cambiare idea a Simone Inzaghi, che per ora preferisce l’esterno italiano. Da Monza in poi qualcosa potrebbe evolvere, perché gli impegni consecutivi richiedono maggiori rotazioni. Dumfries avrà perciò spazio.

Dumfries, attesa per la risposta all’Inter

RINNOVO – Ciò che impedisce a Dumfries di essere anche tranquillo è il nodo relativo al rinnovo di contratto. Il calciatore è in scadenza a giugno del 2025 e non ha ancora firmato per prolungare con l’Inter. I contatti tra l’agente e il club sono continui, i tempi sono maturi per la chiusura definitiva. L’Inter ha chiesto in maniera esplicita all’olandese di dare una risposta alla proposta di rinnovo in un senso o nell’altro al rientro della sosta per le Nazionali. Sono giorni di attesa perciò in casa nerazzurra, dove Inzaghi intanto sta proseguendo gli allenamenti con l’obiettivo di migliorare l’affiatamento della rosa senza i calciatori partiti.