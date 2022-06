Dumfries: «Con l’Inter sono migliorato tatticamente. Olanda? Un orgoglio»

Denzel Dumfries, in conferenza stampa, ha parlato del suo miglioramento come giocatore grazie all’Inter. L’olandese si è concentrato sul lavoro tattico fatto in Italia

CRESCITA IN ITALIA − Dumfries ha spiegato la sua evoluzione tattica durante il suo primo anno all’Inter: «Sono molto orgoglioso di essere ma devo ancora crescere e migliorare giorno dopo giorno. In cosa sono cresciuto grazie all’Inter? Sono migliorato molto tatticamente. In Italia, si nota parecchio, di come le partite si decidano proprio sul lavoro tattico. Ho fatto molti passi avanti e questo mi ha reso più forte».

Fonte: ad.nl