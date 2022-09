Dumfries: «Inter, siamo lottatori! Dedicherei un film a questa squadra»

Denzel Dumfries, esterno olandese dell’Inter, ha risposto ad alcune domande nel corso di un’intervista in un format del club nerazzurro.

NOME – Queste le risposte da parte di Denzel Dumfries all’interno del format Un caffè con… pubblicato nel profilo Instagram dell’Inter. Ti chiami Denzel in onore dell’attore Denzel Washington, quindi ti piacciono i film? «Sì, mi piacciono. Sono stato chiamato Denzel come lui. È uno dei migliori attori della nostra generazione. Sono un suo grande fan!».

FILM – Dumfries ha continuato. «Quale film dedicherei a questa squadra? Siamo lottatori quindi dedicherei ‘Il Vendicatore’… Credo questo. Siamo una squadra che lotta, mostriamo forza e passione».

HOBBY – Quindi Dumfries sui suoi hobby. «Se ho altro hobby: musica, altri sport? Mi piace ascoltare la musica quando sono in macchina o a casa. Che tipo di musica? Musica afro mi piace tanto. Mi piace anche la musica dance. Mi piace soltanto ascoltarla e la sensazione che mi dà. Perché sono un ottimo ballerino? No, non per questo motivo! Non sono bravo per niente. Mi piace soltanto ascoltarla e la sensazione che mi dà, non per ballare! Mi piace Burna Boy. È uno dei migliori attualmente. ‘Last Last’, è l’ultima canzone di Burna Boy. Quando sono in macchina per venire qui ad Appiano, ascoltare questa canzone, in questo bel Paese, mi fa sentire molto fortunato».