Dumfries, Inter serena! Non solo il Barcellona sull’olandese – TS

In casa Inter, scrive Tuttosport, cresce l’attesa per l’annuncio ufficiale di Ange-Yoan Bonny, previsto nella mattinata odierna. A tenere banco, però, è soprattutto il tema legato al mercato in uscita: occhio a Denzel Dumfries.

SPAGNA – Nella giornata di ieri sono stati risolti gli ultimi aspetti burocratici legati al trasferimento di Bonny. Nel frattempo, il club ha confermato anche il rinnovo del contratto fino al 2026 per il terzo portiere Raffaele Di Gennaro. Dalla Spagna, in particolare tramite il quotidiano Mundo Deportivo, è tornata a circolare l’indiscrezione che vede il Barcellona interessato a Denzel Dumfries. L’esterno olandese, che recentemente ha cambiato agente affidandosi a Jorge Mendes, ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, valida solo per i club esteri. La cifra, peraltro, andrebbe versata in un’unica soluzione e obbligatoriamente entro la prima metà di luglio.

Inter, c’è tranquillità su Dumfries che non ha mai chiesto la cessione

CERTEZZA – Nonostante questo – si legge su Tuttosport – a Milano filtra una certa serenità. Al momento, infatti, non si registrano segnali concreti da parte del club catalano, e i rigidi limiti imposti dal fair play finanziario alla società presieduta da Joan Laporta renderebbero comunque complessa un’operazione con queste condizioni economiche. Diverso il discorso se a farsi avanti dovessero essere club di Premier League. Dumfries ha sempre mostrato una forte attrazione per il campionato inglese e, in passato, aveva accarezzato l’idea di raggiungere l’amico André Onana al Manchester United. Un’eventuale offerta importante, soprattutto dal punto di vista dell’ingaggio, potrebbe far vacillare il laterale olandese e spingerlo a considerare seriamente un addio all’Inter.

Fonte: Tuttosport – Simone Inzaghi