Dumfries: «Inter e Olanda, difendiamo in modi diversi! Qui altre richieste»

Durante il ritiro con la Nazionale Olandese, Denzel Dumfries ha parlato ai microfoni del portale calcistico SPORF, sottolineando i modi diversi di difendere in Italia (e, più precisamente, all’Inter) e nella propria rappresentativa.

DIVERSE DIFESE – Denzel Dumfries ha analizzato i modi di difendere sia all’Inter, sia nell’Olanda. L’esterno destro nerazzurro ha spiegato quelle che sono le richieste sia in Italia, sia quelle del CT degli Oranje Louis van Gaal: «In Italia si difende di più la porta, in maniera più compatta. Si sta dietro. Qui il Mister (van Gaal, ndr) vuole che pressiamo alto e attacchiamo il portatore di palla per difendere più in avanti. Non che in Italia non si faccia, ma si fa in maniera diversa. Per me il fatto di giocare sia in un club italiano, che nella nazionale olandese, è una buona cosa».