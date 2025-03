Dumfries: «Inter, guardiamo avanti. Lautaro Martinez gran lavoro»

Dumfries si è espresso dopo il pari dell’Inter contro il Napoli nello scontro diretto di ieri. Poi una battuta su Lautaro Martinez.

ANDARE AVANTI – Denzel Dumfries, nel post partita di Napoli-Inter, ha parlato su Sport Mediaset: «Se si guarda alla partita no, perché nel secondo tempo abbiamo sofferto, ma alla fine è 1-1 e va bene. In campo non abbiamo giocato bene con la palla, ma non tutte le partite si possono giocare al top. Abbiamo difeso al massimo con un blocco duro, difficile prendere un gol così ma alla fine il pareggio per noi non è male. Non vittorie contro le big? Non lo so perché. E’ così, ma dobbiamo vincere le partite anche con le big, io non guardo indietro ma in avanti. Noi favoriti? Non è importante, importante vincere ogni partita e crescere. Non guardo chi è il favorito. L’Atalanta per lo scudetto c’è anche, sarà corsa a tre».

Dumfries elogia tutta l’Inter e Lautaro Martinez

INFLUENZA – Allo stesso Dumfries ha risposto alla domanda su Lautaro Martinez, dopo le voci in settimana che lo avrebbero disturbato in campo: «Caso bestemmia Lautaro Martinez? Tutta la squadra oggi ha fatto il massimo, quando si guarda alla squadra nessuno ha giocato bene con la palla, ma Lautaro Martinez ha fatto un lavoro grandissimo, correndo su tutti. Lui è il nostro capitano ed è importante per noi».