Dumfries: «Inter? Firmato anche se molte persone non credevano in me»

Denzel Dumfries, terzino dell’Inter, ha parlato del suo arrivo al club nerazzurro rispondendo così a coloro che non credevano in lui.

VISIONE – Queste le parole di Denzel Dumfries sul suo arrivo all’Inter. «Sono onesto, quando ho firmato il mio contratto con l’Inter, ho pensato qui: ho fatto comunque, anche se molte persone non credevano in me – si legge su ED.nl –. Credo davvero che sia perso un sacco di talento nei Paesi Bassi a causa di un determinato sguardo sui calciatori. Semplicemente non ne vedono il potenziale, soprattutto con i difensori. Ma non mi sono mai arreso. Mi sono sentito più dispiaciuto per quelle persone stesse perché hanno avuto tale visione limitata. Si può imparare tanto».