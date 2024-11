Dumfries: «Innamorato dell’Inter. Qui come a casa. Voglio migliorare!»

Dopo le dichiarazioni sui social arrivano anche quelle ai canali ufficiali del club: ecco come Denzel Dumfries racconta il suo rinnovo di contratto con l’Inter.

MOMENTO EMOZIONANTE – Dopo aver firmato il suo rinnovo di contratto con l’Inter Denzel Dumfries dichiara: «Sono molto orgoglioso, è un momento davvero speciale per me. Sono arrivato qui tre anni fa e adesso sono giunto al mio rinnovo di contratto. Sono stati tre anni meravigliosi, sono molto orgoglioso e fiero di continuare il mio percorso con l’Inter. L’emozione più grande da quando sono in nerazzurro? La vittoria dello scudetto nella scorsa stagione. È stato un momento davvero emozionante e speciale per tutti. Abbiamo lavorato duramente per quel risultato. In generale tutti e tre gli anni sono stati ricchi di emozioni. Mi sento a casa e sono molto fiero di poter andare avanti insieme all’Inter».

Le emozioni di Dumfries dopo il rinnovo di contratto con l’Inter

CRESCITA PERSONALE – Denzel Dumfries su Inter TV prosegue: «Sapere di essere un elemento importante per la squadra mi rende molto orgoglioso. Sono arrivato qui tre anni fa, dopo l’Europeo, dopo il tempo trascorso al PSV. Sono cresciuto molto come giocatore e come persona. Sono molto felice che l’Inter mi abbia dato quest’opportunità e del fatto che stiamo crescendo insieme. Quando sono arrivato io e mia moglie avevamo un bambino, adesso ne abbiamo tre: direi che questo è un grande cambiamento. Due dei miei figli sono nati a Milano, è un posto molto speciale per noi e lo sarà sempre. Posso dire di essermi innamorato di questo club».

MIGLIORAMENTI – Denzel Dumfries fa sapere di avere ancora voglia di migliorare: «Come giocatore sono maturato molto, ho sviluppato e reso mio il tipo di calcio che si gioca in Italia. Grazie allo staff tecnico e a Simone Inzaghi sono migliorato molto come giocatore. Mi hanno reso un giocatore in grado di migliorare continuamente. Sono fiero di far parte di questa squadra. In cosa posso migliorare? Vorrei avere più continuità. Voglio essere il più possibile affidare in campo. Sto lavorando molto su questo e sono già molto soddisfatto della mia crescita. I miglioramenti sono stati tanti e ogni giorno mi impegno per diventare la versione migliore di me».

OBIETTIVI – Denzel Dumfries poi si rivolge direttamente ai tifosi dell’Inter: «Gli obiettivi personali e dell’Inter? Ieri abbiamo portato a casa un’altra bella vittoria in Champions League. Vincere la Champions League è uno degli obiettivi, anche vincere il campionato. In generale direi vincere ogni trofeo, di essere competitivi in ogni partita. Voglio ringraziare tutti i tifosi nerazzurri, dal primo giorno mi hanno fatto sentire davvero a casa. Spero di poter condividere molti altri bellissimi momenti con voi».