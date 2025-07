Dumfries incalzato da uno streamer catalano: «Sono in vacanza!»

Dumfries incalzato da uno streamer catalano nella serata di ieri, che ha provato a stuzzicarlo dopo l’interesse del Barcellona. Ecco il botta e risposta.

IN VACANZA – Il futuro di Denzel Dumfries, dopo la rivelazione della clausola rescissoria valida solo per l’estero a partire da 25 milioni di euro, è ritornato ad essere tema caldo. Sul giocatore si è parlato di un interesse del Barcellona nei suoi confronti, anche se ad oggi la società catalana non è andata oltre l’apprezzamento. Intanto, in Spagna già provano a stuzzicare l’esterno olandese. Nella serata di ieri il giornalista streamer Gerard Romero, durante una live su Twitch, invitato dai suoi utenti, ha deciso di chiamare Denzel Dumfries. Questa la risposta del giocatore dell’Inter: «Sto bene, ma in questo momento io sono in vacanza, non posso parlare adesso, scusami».

CHIUSURA – Gerard Romero ha provato ad insistere ancora un po’, ma Dumfries ha chiuso la telefonata in questo modo: «Non posso parlare, ciao, ciao». Insomma, in Catalogna, almeno tra i tifosi del Barcellona, il nome dell’esterno olandese piace e non poco. D’altronde, i catalani hanno testato da vicino la forza del giocatore che in semifinale di Champions League ha segnato due gol nella partita di andata che si giocò al Montjuic.