Dumfries, il futuro dopo Euro 2024: due strade e un sostituto − CdS

Il futuro di Denzel Dumfries si deciderà solamente dopo l’avventura dell’Olanda a Euro 2024. Il laterale, titolare fisso nella nazionale di Koeman, ha un solo anno di contratto all’Inter.

FUTURO – Il futuro di Dumfries rimane in bilico. Sia lato Inter, che lato giocatore, c’è la volontà di andare avanti insieme. A confermarlo lo stesso Piero Ausilio, alcune settimane fa durante la consegna di un premio. Ma da qui a trovare un accordo definitivo ancora ce ne passa. La distanza rimane: l’Inter ha offerto massimo quattro milioni di euro a stagione contro gli attuali 2.5; il giocatore ne chiede uno in più: ossia cinque. Se ne riparlerà solamente a Euro 2024 finito. L’Olanda ha iniziato bene vincendo con la Polonia in rimonta e l’obiettivo è andare il più avanti possibile. Se le due parti non dovessero arrivare ad un accordo ovviamente si lasceranno: il club non vuole ripetere un Milan Skriniar 2.0.

Dumfries, quanto chiede l’Inter e l’eventuale sostituto

EREDE – Se l’Inter e Dumfries non dovessero arrivare ad una quadra, il laterale campione d’Italia sarà messo sul mercato. Il club nerazzurro chiede almeno 25-30 milioni di euro. Allo stesso tempo, il laterale vorrebbe una squadra di pari livello a quella interista, ecco perché ad oggi l’Aston Villa, pur qualificata in Champions League, non lo stuzzica. Comunque, l’Inter si sta già guardando attorno e ha messo nel mirino Emil Holm, vecchio pallino della dirigenza interista. Lo svedese, non riscattato dall’Atalanta, è rientrato nuovamente allo Spezia. Ma sarà impossibile vederlo in Serie B la prossima stagione.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno