Dumfries: «Finale? Frustrante, peggior momento della mia carriera. Ora rappresentare l’Inter nel mondo»

Dumfries è ritornato a parlare dopo la finale di Champions League tra Psg e Inter. L’olandese frustrato ma allo stesso carica i nerazzurri.

LA FRUSTRAZIONE NON PASSA – L’Olanda ieri ha vinto contro la Finlandia per 2-0 nella partita di esordio delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. In gol l’esterno dell’Inter, Denzel Dumfries. L’olandese, probabilmente il migliore dell’intera stagione nerazzurra, ha parlato così a Nos: «Fisicamente sta andando bene, ma mentalmente a volte bisogna tirarsi su di morale. Ma per la nazionale olandese, non è poi così necessario e avviene automaticamente. Finale di Champions League? Uno dei momenti peggiori della mia carriera. All’inizio hai tutte le speranze e la concentrazione, tutti sono pronti. Alla fine invece abbiamo una giornata così negativa. Il PSG ha meritato di vincere. Ma è stato molto frustrante, soprattutto i giorni successivi alla sfida. Quando sono arrivato in nazionale è scattato il cambiamento. Ognuno viene da una situazione diversa nel proprio club. Uno è un campione, l’altro ha dovuto affrontare anche una delusione, ma abbiamo vinto da professionisti. Ora ci prepariamo al Mondiale per Club per rappresentare l’Inter nel mondo». Il riferimento alla finale di Monaco di Baviera non può mancare, la delusione è stata troppo grande. Domani, peraltro, inizierà un nuovo capitolo per la Beneamata con l’annuncio di Cristian Chivu.