Dumfries: «Era difficile segnare contro di noi, ora troppo facile!»

Dumfries rammaricato per il pareggio dell’Inter contro la Juventus 4-4 a San Siro. L’esterno olandese si concentra sui gol subiti.

NON FELICI – Denzel Dumfries, intervenuto a Sport Mediaset, ha commentato il pareggio dell’Inter contro la Juventus per 4-4. Un risultato sicuramente divertente per i tifosi neutrali e per gli appassionati, ma non di certo per i nerazzurri. Il commento dell’esterno olandese: «Da vedere penso sia stata una partita incredibile, ci sono stati otto gol. Certo, da parte nostra non possiamo essere felici, volevamo vincere e dobbiamo migliorare». Lo stesso olandese aveva segnato il gol del momentaneo 4-2.

Dumfries e i gol subiti dall’Inter! Poi diplomatico sulla lotta scudetto

GOL SUBITI – Dumfries è consapevole della grande penetrabilità della fase difensiva dell’Inter. L’olandese si esprime in questo modo: «Cosa non ha funzionato? Forse eravamo troppo aperti, abbiamo cercato di difendere in modo compatto come squadra. Era difficile segnare contro di noi, ma ora sta diventando troppo facile. Non c’è da parlare, ma da lavorare ogni giorno».

STAGIONE LUNGA – Infine, Dumfries chiude con una battuta sul Napoli e sulla lotta per lo scudetto: «Il Napoli l’unica squadra contenta, ma ci sono ancora tante gare, la stagione è lunga e sicuramente cresceremo».