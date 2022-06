Dumfries è carico: «In vacanza lontano dall’Inter, poi pronto per la nuova stagione!»

Dumfries vuole staccare la spina dopo le partite di Nations League con la sua Olanda e la stagione appena conclusa con l’Inter. Pronto per le vacanze estive, vuole ricaricare le energie per la prossima stagione.

NUOVA STAGIONE – Denzel Dumfries non pensa al mercato, anzi! Dà appuntamento all’Inter in vista della prossima stagione: «Il Campionato del Mondo sembra ancora lontano, ma quando inizierà il campionato ad agosto, poi ci saranno solo due partite internazionali a settembre prima dei Mondiali in Qatar. Ecco perché le vacanze adesso saranno importanti. Posso stare anche lontano dall’Inter un po’ più a lungo (ride, ndr). No, sul serio, sarò in vacanza per quattro settimane. Poi devo ricaricarmi per una nuova e importante stagione».

Fonte: Algemeen Dagblad – Mikos Gouka