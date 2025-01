Dumfries dopo una data ha svoltato! Ieri l’apoteosi con l’Inter

Dumfries mattatore dell’Inter contro l’Atalanta in semifinale di Supercoppa italiana. Doppietta e quarta finale di fila raggiunta.

OPEN YEAR – Non poteva aprirsi meglio l’anno nuovo per l’Inter: vittoria in semifinale di Supercoppa italiana, quarta finale consecutiva raggiunta e doppietta di Denzel Dumfries. L’olandese ha iniziato alla grandissima il 2025, bagnando addirittura l’anno con una clamorosa rovesciata sottoporta. In aggiunta anche un bolide terra-aria a bucare le mani di Marco Carnesecchi. Insomma, chi ben inizia è già a metà dell’opera. Dumfries ha iniziato il 2025 sulla falsariga di come aveva concluso il 2024. Ossia con prestazioni molto importanti e positive e con estrema partecipazione al gioco offensivo dell’Inter. Basti pensare che l’ex PSV è già arrivato a cinque gol stagionali all’Inter: il suo record è di sei marcature raggiunto alla sua prima stagione in Italia (la 2021-22).

Dumfries e l’Inter iniziano alla grande l’anno: ieri l’apoteosi

FU IL RINNOVO – Se negli ultimi due mesi l’Inter non ha sbagliato praticamente nulla (eccetto l’incidente di percorso di Leverkusen), lo stesso si può dire per Dumfries. L’olandese, dopo un inizio di stagione abbastanza difficoltoso, complice anche una condizione fisica non al top, ha cambiato completamente marcia. E non è un caso che lo ha fatto in concomitanza con il rinnovo di contratto. Prima del 27 novembre, data dell’ufficialità del suo prolungamento di contratto, l’olandese aveva messo a referto due gol e un assist ma in mezzo anche tutta una serie di prestazioni al di sotto della sufficienza. Da fine novembre in avanti, non solo non è mai uscito più dal campo (sei partite da titolare di fila senza mai essere sostituito), ma allo stesso tempo ha collezionato tre gol e un assist. Ieri l’apoteosi: gol di rovesciata, bolide dalla distanza, prima doppietta con l’Inter e decisivo per arrivare in finale di Supercoppa.