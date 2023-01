Dumfries, così ti deprezzi! Serve svolta: in casa Inter timore doppio − CdS

Dumfries ha iniziato in modo negativo il suo 2023. L’olandese è un altro giocatore dopo il Mondiale in Qatar. Con questo rendimento, il valore di mercato cala vertiginosamente. Problema per l’Inter

RISORSA VITALE − Denzel Dumfries è diventata una doppia preoccupazione per l’Inter: sia tecnica che economica. Il laterale olandese sta vivendo un post Mondiale da incubo. Dopo i primi 24′ di campionato deludenti con tanto di autogol decisivo a Monza, il ragazzo di Rotterdam si è replicato in maniera indecente anche in Coppa Italia col Parma. Sessantasei minuti di sgasate all’indietro e cambio obbligato tra i fischi di San Siro. Per l’Inter è una risorsa da recuperare. Sia nell’immediato dal punto di vista del campo, perché uno come lui nel 3-5-2 è di vitale importanza; sia pensando a giugno. Ormai il dado è tratto: l’olandese è l’indiziato principale per lasciare l’Inter in estate in ottica bilancio attivo. Zhang ha l’obiettivo di chiudere con il +60 e proprio Dumfries dovrebbe essere la chiave per arrivare a quella cifra. Dopo le ultime prestazioni però raggiungere quella quota è ad oggi quasi un miraggio. Sul giocatore c’è sempre il Chelsea così come il Bayern Monaco in Germania. Ma servirà un altro Dumfries. Più attivo, determinato e al 100%. Problema al polpaccio permettendo.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia