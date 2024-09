Dumfries, contatti per definire il rinnovo. La situazione

In casa Inter, nonostante un buon avvio di campionato, si continua a lavorare alla questione dei rinnovi di contratto. Archiviati Inzaghi e Lautaro Martinez, è la volta di Denzel Dumfries.

TEMPISTICA – Se da un lato la vittoria contro l’Atalanta è ormai il passato, dall’altro lato è proprio quella in cui l’Inter di Simone Inzaghi ha gettato le basi per la nuova stagione appena iniziata. Con il roboante 4-0 agli atalantini, l’Inter ha messo subito in chiaro quale sarà la direzione presa. Allo stesso tempo però, con un mercato chiuso alla perfezione con l’arrivo di Tomas Palacios, in Viale della Liberazione si continua a lavorare con attenzione anche ai rinnovi di contratti. Chiuso quello di Nicolò Barella e poi quello di Lautaro Martinez, adesso si pensa a definire il futuro di Denzel Dumfries. Con la scadenza fissata al prossimo giugno 2025, l’esterno olandese ha da tempo accettato la proposta dell’Inter che non aveva intenzione di iniziare una lunga trattativa.

Inter-Dumfries, si continua insieme

CIFRA – L’idea è quello di firmare fino al prossimo 2028 e quindi ratificare un quadriennale. Dopo la stretta di mano dello scorso luglio tra l’entourage di Dumfries e Piero Ausilio, nelle prossime settimane le parti si rivedranno per definire i dettagli e arrivare alla firma dei contratti che potrebbe avvenire entro la fine di settembre. Dopo un primo no alla proposta di 4 milioni di euro, Dumfries ha dato il via libera al suo entourage per dire di sì alla proposta di Marotta e Ausilio, Allo stesso tempo però, in estate potrebbe lo stesso partire davanti a un’offerta di circa 30 milioni di euro.