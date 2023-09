Dumfries conferma il momento d’oro: duello vinto con Theo Hernandez

Denzel Dumfries conferma il suo momento d’oro: anche in Inter-Milan l’esterno olandese è un fattore per l’11 di Inzaghi sia in fase offensiva che in fase difensiva. Vinto, a tutti i livelli, il duello con Theo Hernandez

FATTORE – Denzel Dumfries è sempre più imprescindibile per l’Inter. L’esterno olandese, anche contro il Milan, ha confermato il suo momento d’oro e certificato il suo ruolo di titolare nell’undici scelto da Inzaghi. Contro i rossoneri l’olandese ha corso per tre, ed ha messo lo zampino nei primi due gol segnati dall’Inter: nell’azione del primo gol, con una spallata, evita il rientro in difesa di Theo Hernandez che era all’inseguimento di Thuram. Il secondo gol, invece, arriva da dopo un suo passaggio filtrante di grande lettura ma leggermente lungo, con un pallone poi trasformato in oro dal numero 9 dell’Inter.

DUELLO – Anche in quest’occasione Dumfries ha vinto il suo “duello” con Theo Hernandez: il francese, se non in un occasione, non è mai stato pericoloso in fase offensiva. Nessuna sortita e molta sofferenza per il laterale rossonero che, per tutti i 90′, ha pensato più a difendere che ad attaccare. La fotografia perfetta di un derby senza storia.