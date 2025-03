Dumfries, le condizioni dopo Atalanta-Inter? La decisione dell’Olanda

Dumfries ha preoccupato durante Atalanta-Inter, visto il suo forfait obbligato che ha costretto Inzaghi ad adattare Bisseck esterno destro. Arriva il comunicato dell’Olanda.

NIENTE OLANDA – Dopo Zalewski, arriva un altro comunicato importante per quanto riguarda i giocatori dell’Inter impegnati con le rispettive nazionali. Denzel Dumfries non partirà con la nazionale dell’Olanda e resta quindi a Milano. Ieri, il difensore olandese è uscito a metà secondo tempo per un problema al flessore. Simone Inzaghi ha dovuto, poi, adattare Yann Aurel Bisseck nel ruolo di laterale tutta fascia. Esperimento comunque promosso. Dumfries non sarà impegnato da Ronald Koeman nelle partite di Nations League contro la Spagna. Probabilmente nelle prossime ore l’Inter lo sottoporrà a degli esami specifici per capire meglio l’entità del problema. Si scongiurano ovviamente lesioni o altri problemi più gravi.

Dumfries resta a Milano e non parte con l’Olanda: l’Inter può sorridere

RECUPERI – Dumfries rimarrà a Milano per riprendersi dal problema rimediato in Atalanta-Inter. L’olandese sarà ad Appiano Gentile, dove in questi giorni si sta allenando la Nazionale di Luciano Spalletti in vista delle prossime due partite contro la Germania ai quarti di Nations League. L’obiettivo di Inzaghi è quello di recuperare quasi tutte le pedine per cominciare al meglio il calendario fitto di partite post pausa nazionali. Il 30 marzo ci sarà l’incontro casalingo contro l’Udinese in campionato.