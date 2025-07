Dumfries e la clausola, spuntano nuove rivelazioni sulla scadenza! – Sky

La clausola di Denzel Dumfries nel contratto con l’Inter continua a far molto parlare. Arrivano nuove e ultime rivelazioni sulle tempistiche, dopo la scoperta della scadenza prolungata fino alla fine di luglio.

LA CLAUSOLA – Si è scoperto che la clausola nel contratto con l’Inter di Dumfries varrà fino al 31 luglio, e non fino al 15. Ma proprio in merito a queste tempistiche arrivano nuove rivelazioni da Sky. Il giornalista Luca Marchetti spiega: «C’è questa clausola da 25 milioni di euro, che soltanto per quest’anno – proprio perché c’era il Mondiale per Club – è stata posticipata fino a fine luglio. Fino al 31 luglio, quindi, si potrà esercitare eventualmente questa clausola, relativamente bassa per un semplice motivo: quando Dumfries ha rinnovato era praticamente a scadenza contratto».

Dumfries, come cambiano le tempistiche della scadenza della clausola con l’Inter da un anno all’altro

NUOVE TEMPISTICHE – La novità è sul cambio di tempistiche della scadenza. Luca Marchetti in merito dichiara: «Quindi bisognava cercare, in qualche modo, di monetizzare una situazione che poteva scappare di mano, con la cessione a parametro zero. Invece Dumfries ha firmato di nuovo il contratto con l’Inter con questa clausola. Per i prossimi anni, invece, varrà fino al 15 di luglio. Secondo me l’Inter è stata molto brava a trovare un accordo col giocatore che quest’anno ha dimostrato di essere centrale nel progetto nerazzurro. Vedremo se ci sarà qualcuno disposta a pagarla e soprattutto se l’olandese avrà voglia di accettare una nuova esperienza professionale. In questo caso dipende più dal giocatore che dall’Inter, qualora dovesse arrivare un’offerta».