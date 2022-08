Dumfries, Chelsea silente ma imprevedibile: intanto chiude con l’Inter − SM

Dumfries continua a rimanere corteggiato dal Chelsea ma l’Inter ne fa una valutazione molto alta. Intanto Blues e nerazzurri in settimana chiuderanno per un altro giocatore

IN USCITA − Denzel Dumfries è il pezzo pregiato in casa Inter. Il Chelsea rimane silente ma in una posizione comunque imprevedibile. Al momento l’esigenza dei Blues è quella di prendere un attaccante per far fronte alla partenza di Timo Werner. Dumfries al momento è in stand-by anche per l’esoso prezzo dell’Inter: 50 milioni di euro. Intanto come riporta Daniele Miceli di Sport Mediaset, in settimana i due club chiuderanno per Cesare Casadei. Ai nerazzurri andranno 15 milioni di euro.