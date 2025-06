Dumfries, buone notizie per Chivu dall’ultimo allenamento dell’Inter!

Finalmente una buona notizia per Cristian Chivu dall’infermeria dell’Inter: Dumfries si è allenato con il gruppo. Tra pochi giorni la sfida al River Plate.

PERFETTAMENTE RECUPERATO – Importante recupero per Chivu in vista della partita tra Inter e River Plate, in programma tra mercoledì e giovedì notte alle 3 italiane. Denzel Dumfries, out dalla sfida contro il Monterrey, che ha saltato per affaticamento muscolare, ha recuperato e dunque sarà a disposizione per l’ultimo match del girone E contro gli argentini del River a Seattle. L’olandese ha fatto l’allenamento con i nerazzurri, che si è svolto in questi minuti. Al momento, a Seattle sono quasi le 13. Il recupero del nazionale orange è di importanza capitale per Chivu, che potrà affidarsi alla freccia per stanare la fascia della squadra di Gallardo.

Dumfries si rilancia per Inter-River Plate: sostituti non bene

I DUE SOSTITUTI NON SI SONO ESALTATI – Contro Monterrey e Urawa Red Diamonds, al posto di Dumfries, hanno giocato rispettivamente Matteo Darmian e Luis Henrique. Entrambi non hanno brillato più di tanto. Il brasiliano, dopo l’ottimo ingresso contro i messicani nella ripresa, ha toppato la prima da titolare con la Beneamata. Con molta probabilità, per Inter-River Plate Chivu, avendo Dumfries a disposizione, si affiderà alla corsa e alla strapotenza fisica dell’olandese.