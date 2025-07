Dumfries, il Barcellona sullo sfondo! Mossa a sorpresa di Mendes – SI

Il Barcellona aveva messo nel mirino tempo fa Denzel Dumfries. Nelle ultime ore, secondo Sportitalia, Jorge Mendes sta insistendo con i blaugrana per chiudere per l’olandese.

SPAGNA – Continua a tenere banco in casa Inter la questione legata alle eventuale cessioni. Se Hakan Calhanoglu rischia di scatenare un vero e proprio scossone, in viale della Liberazione monitorano con attenzione anche alla situazione legata a Denzel Dumfreis. Come spiegato da Alfredo Pedullà e Gianluigi Longari a Sportitalia, il super agente Jorge Mendes, sta spingendo per portare Dumfries al Barcellona. Il club blaugrana, almeno per il momento, non gradisce l’opzione perché è concentrata su Kounde. Allo stesso tempo, la valutazione dell’olandese, almeno fino a fine luglio, si attesta sui 25 milioni di euro, grazie alla clausola rescissoria.